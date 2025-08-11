SignauxSections
Reza Nuri

Fxfibochart36

Reza Nuri
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 169%
STPTrading-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
506
Bénéfice trades:
409 (80.83%)
Perte trades:
97 (19.17%)
Meilleure transaction:
177.90 USD
Pire transaction:
-123.76 USD
Bénéfice brut:
2 980.64 USD (280 996 pips)
Perte brute:
-1 188.65 USD (115 005 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (452.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
452.17 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
45.91%
Charge de dépôt maximale:
15.42%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
198 (39.13%)
Courts trades:
308 (60.87%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
3.54 USD
Bénéfice moyen:
7.29 USD
Perte moyenne:
-12.25 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-88.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-459.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
-44.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.57 USD
Maximal:
675.76 USD (20.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.42% (675.76 USD)
Par fonds propres:
38.09% (440.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.z 506
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.z 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.z 166K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.90 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 66
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +452.17 USD
Perte consécutive maximale: -88.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

fx
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
