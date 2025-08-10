SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Submarine FX
Yoshiyuki Osawa

Submarine FX

Yoshiyuki Osawa
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
XMTrading-MT5 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
56 (70.88%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (29.11%)
En iyi işlem:
25.99 USD
En kötü işlem:
-34.40 USD
Brüt kâr:
370.00 USD (35 385 pips)
Brüt zarar:
-217.90 USD (17 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (68.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.96 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
18.06%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
48 (60.76%)
Satış işlemleri:
31 (39.24%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
6.61 USD
Ortalama zarar:
-9.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-14.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.14 USD (5)
Aylık büyüme:
3.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.98 USD
Maksimum:
73.14 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.43% (73.14 USD)
Varlığa göre:
2.38% (67.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.99 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Submarine FXは、ゴールドと為替のテクニカル分析に特化したトレード戦略です。相場のトレンドを的確に捉えることを得意としていて柔軟な取引スタイルで利益を伸ばしていきます。リスク管理を徹底し、月間5%前後の安定し た利益を目指しながら着実に利益を積み重ねていくことを重視しています。
İnceleme yok
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Submarine FX
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
3K
USD
7
100%
79
70%
18%
1.69
1.93
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.