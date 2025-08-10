SignauxSections
Yoshiyuki Osawa

Submarine FX

Yoshiyuki Osawa
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
56 (70.88%)
Perte trades:
23 (29.11%)
Meilleure transaction:
25.99 USD
Pire transaction:
-34.40 USD
Bénéfice brut:
370.00 USD (35 385 pips)
Perte brute:
-217.90 USD (17 375 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (68.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
18.06%
Charge de dépôt maximale:
2.23%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
48 (60.76%)
Courts trades:
31 (39.24%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.93 USD
Bénéfice moyen:
6.61 USD
Perte moyenne:
-9.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-14.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.14 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.98 USD
Maximal:
73.14 USD (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.43% (73.14 USD)
Par fonds propres:
2.38% (67.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.99 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +68.90 USD
Perte consécutive maximale: -14.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Submarine FXは、ゴールドと為替のテクニカル分析に特化したトレード戦略です。相場のトレンドを的確に捉えることを得意としていて柔軟な取引スタイルで利益を伸ばしていきます。リスク管理を徹底し、月間5%前後の安定し た利益を目指しながら着実に利益を積み重ねていくことを重視しています。
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Submarine FX
30 USD par mois
5%
0
0
USD
3K
USD
7
100%
79
70%
18%
1.69
1.93
USD
2%
1:500
