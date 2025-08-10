SegnaliSezioni
Yoshiyuki Osawa

Submarine FX

Yoshiyuki Osawa
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
56 (70.88%)
Loss Trade:
23 (29.11%)
Best Trade:
25.99 USD
Worst Trade:
-34.40 USD
Profitto lordo:
370.00 USD (35 385 pips)
Perdita lorda:
-217.90 USD (17 375 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (68.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
18.06%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
48 (60.76%)
Short Trade:
31 (39.24%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
6.61 USD
Perdita media:
-9.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-14.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.14 USD (5)
Crescita mensile:
3.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.98 USD
Massimale:
73.14 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (73.14 USD)
Per equità:
2.38% (67.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.99 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +68.90 USD
Massima perdita consecutiva: -14.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Submarine FXは、ゴールドと為替のテクニカル分析に特化したトレード戦略です。相場のトレンドを的確に捉えることを得意としていて柔軟な取引スタイルで利益を伸ばしていきます。リスク管理を徹底し、月間5%前後の安定し た利益を目指しながら着実に利益を積み重ねていくことを重視しています。
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
