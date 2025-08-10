- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
116 (64.44%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (35.56%)
En iyi işlem:
68.11 USD
En kötü işlem:
-26.17 USD
Brüt kâr:
879.13 USD (26 017 pips)
Brüt zarar:
-504.87 USD (18 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
59.34%
Maks. mevduat yükü:
5.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.58
Alış işlemleri:
71 (39.44%)
Satış işlemleri:
109 (60.56%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-67.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.09 USD (5)
Aylık büyüme:
3.11%
Yıllık tahmin:
37.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
67.09 USD (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (67.09 USD)
Varlığa göre:
18.15% (716.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|91
|NZDCAD
|51
|AUDCAD
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|147
|NZDCAD
|129
|AUDCAD
|99
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|666
|NZDCAD
|4.8K
|AUDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.11 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|3.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
29
100%
180
64%
59%
1.74
2.08
USD
USD
18%
1:500