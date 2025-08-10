SinyallerBölümler
Wu Tien Hung

Forex Winner

Wu Tien Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
116 (64.44%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (35.56%)
En iyi işlem:
68.11 USD
En kötü işlem:
-26.17 USD
Brüt kâr:
879.13 USD (26 017 pips)
Brüt zarar:
-504.87 USD (18 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
59.34%
Maks. mevduat yükü:
5.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.58
Alış işlemleri:
71 (39.44%)
Satış işlemleri:
109 (60.56%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-67.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.09 USD (5)
Aylık büyüme:
3.11%
Yıllık tahmin:
37.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
67.09 USD (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (67.09 USD)
Varlığa göre:
18.15% (716.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 91
NZDCAD 51
AUDCAD 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 147
NZDCAD 129
AUDCAD 99
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 666
NZDCAD 4.8K
AUDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.11 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
FBS-Real-7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.75 × 4
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 22:42
Share of trading days is too low
2025.08.21 22:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.14 06:04
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.82% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 19 days
