Trade:
180
Profit Trade:
116 (64.44%)
Loss Trade:
64 (35.56%)
Best Trade:
68.11 USD
Worst Trade:
-26.17 USD
Profitto lordo:
879.13 USD (26 017 pips)
Perdita lorda:
-504.87 USD (18 337 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (33.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
59.34%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
71 (39.44%)
Short Trade:
109 (60.56%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-67.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.09 USD (5)
Crescita mensile:
3.11%
Previsione annuale:
37.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
67.09 USD (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (67.09 USD)
Per equità:
18.15% (716.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|91
|NZDCAD
|51
|AUDCAD
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|147
|NZDCAD
|129
|AUDCAD
|99
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|666
|NZDCAD
|4.8K
|AUDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.11 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.89 USD
Massima perdita consecutiva: -67.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|3.75 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
29
100%
180
64%
59%
1.74
2.08
USD
USD
18%
1:500