Wu Tien Hung

Forex Winner

Wu Tien Hung
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
116 (64.44%)
Loss Trade:
64 (35.56%)
Best Trade:
68.11 USD
Worst Trade:
-26.17 USD
Profitto lordo:
879.13 USD (26 017 pips)
Perdita lorda:
-504.87 USD (18 337 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (33.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
59.34%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
71 (39.44%)
Short Trade:
109 (60.56%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-67.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.09 USD (5)
Crescita mensile:
3.11%
Previsione annuale:
37.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
67.09 USD (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (67.09 USD)
Per equità:
18.15% (716.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 91
NZDCAD 51
AUDCAD 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 147
NZDCAD 129
AUDCAD 99
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 666
NZDCAD 4.8K
AUDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.11 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.89 USD
Massima perdita consecutiva: -67.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
FBS-Real-7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.75 × 4
18 più
Non ci sono recensioni
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 22:42
Share of trading days is too low
2025.08.21 22:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.14 06:04
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.82% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 19 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.