Dan Cai Liu

Diversified Hedge

Dan Cai Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 687
Kârla kapanan işlemler:
1 271 (75.34%)
Zararla kapanan işlemler:
416 (24.66%)
En iyi işlem:
7 260.76 USD
En kötü işlem:
-19 193.06 USD
Brüt kâr:
327 466.87 USD (448 763 pips)
Brüt zarar:
-244 682.24 USD (357 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (3 129.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 119.75 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
930 (55.13%)
Satış işlemleri:
757 (44.87%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
49.07 USD
Ortalama kâr:
257.65 USD
Ortalama zarar:
-588.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 021.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 193.06 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.40%
Yıllık tahmin:
-29.13%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.41 USD
Maksimum:
29 359.44 USD (14.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (29 383.52 USD)
Varlığa göre:
15.52% (28 499.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 573
GBPUSD 400
EURUSD 117
WS30 91
USDJPY 85
USDCAD 67
AUDUSD 60
NDX 55
GDAXI 55
USDCHF 24
GBPAUD 19
AUDCAD 19
EURGBP 18
EURNZD 18
CADCHF 16
GBPCHF 16
NZDUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 7
TSLA 5
EURAUD 5
AUDCHF 4
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29K
GBPUSD -1.6K
EURUSD 8.6K
WS30 2.9K
USDJPY 4.5K
USDCAD 4.4K
AUDUSD 7.8K
NDX 4.9K
GDAXI 6.8K
USDCHF 3K
GBPAUD -508
AUDCAD -936
EURGBP 2.2K
EURNZD 310
CADCHF 3.2K
GBPCHF 7.3K
NZDUSD 2.1K
GBPCAD 927
EURCAD 152
TSLA -3.1K
EURAUD -332
AUDCHF 506
NZDCAD 734
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 6.8K
WS30 2.9K
USDJPY 3.8K
USDCAD 4.3K
AUDUSD 3.3K
NDX 17K
GDAXI 30K
USDCHF 1.3K
GBPAUD -610
AUDCAD -184
EURGBP 992
EURNZD 843
CADCHF 1.3K
GBPCHF 2.9K
NZDUSD 976
GBPCAD 1.4K
EURCAD 267
TSLA -5.3K
EURAUD 234
AUDCHF 125
NZDCAD 293
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 260.76 USD
En kötü işlem: -19 193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 129.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 021.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.78 × 132
Darwinex-Live
0.81 × 6055
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
XMGlobal-MT5 2
2.69 × 36
VantageFXInternational-Live
2.85 × 39
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
15 daha fazla...
我的交易策略是：


                  1 多元化，多元化能够降低风险，让利润奔跑，所以我不接受大于 20% 的回撤


                   2不使用马丁格尔，因为那会烧毁账户

İnceleme yok
