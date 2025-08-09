- Büyüme
İşlemler:
1 687
Kârla kapanan işlemler:
1 271 (75.34%)
Zararla kapanan işlemler:
416 (24.66%)
En iyi işlem:
7 260.76 USD
En kötü işlem:
-19 193.06 USD
Brüt kâr:
327 466.87 USD (448 763 pips)
Brüt zarar:
-244 682.24 USD (357 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (3 129.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 119.75 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
930 (55.13%)
Satış işlemleri:
757 (44.87%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
49.07 USD
Ortalama kâr:
257.65 USD
Ortalama zarar:
-588.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 021.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 193.06 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.40%
Yıllık tahmin:
-29.13%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.41 USD
Maksimum:
29 359.44 USD (14.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (29 383.52 USD)
Varlığa göre:
15.52% (28 499.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|GBPUSD
|400
|EURUSD
|117
|WS30
|91
|USDJPY
|85
|USDCAD
|67
|AUDUSD
|60
|NDX
|55
|GDAXI
|55
|USDCHF
|24
|GBPAUD
|19
|AUDCAD
|19
|EURGBP
|18
|EURNZD
|18
|CADCHF
|16
|GBPCHF
|16
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|7
|TSLA
|5
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|8.6K
|WS30
|2.9K
|USDJPY
|4.5K
|USDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|7.8K
|NDX
|4.9K
|GDAXI
|6.8K
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-508
|AUDCAD
|-936
|EURGBP
|2.2K
|EURNZD
|310
|CADCHF
|3.2K
|GBPCHF
|7.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPCAD
|927
|EURCAD
|152
|TSLA
|-3.1K
|EURAUD
|-332
|AUDCHF
|506
|NZDCAD
|734
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|6.8K
|WS30
|2.9K
|USDJPY
|3.8K
|USDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|3.3K
|NDX
|17K
|GDAXI
|30K
|USDCHF
|1.3K
|GBPAUD
|-610
|AUDCAD
|-184
|EURGBP
|992
|EURNZD
|843
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|2.9K
|NZDUSD
|976
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|267
|TSLA
|-5.3K
|EURAUD
|234
|AUDCHF
|125
|NZDCAD
|293
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 260.76 USD
En kötü işlem: -19 193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 129.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 021.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.78 × 132
|
Darwinex-Live
|0.81 × 6055
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
XMGlobal-MT5 2
|2.69 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.85 × 39
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.76 × 313
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
我的交易策略是：
1 多元化，多元化能够降低风险，让利润奔跑，所以我不接受大于 20% 的回撤
2不使用马丁格尔，因为那会烧毁账户
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
83%
0
0
USD
USD
183K
USD
USD
21
51%
1 687
75%
100%
1.33
49.07
USD
USD
16%
1:200