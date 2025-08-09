SignauxSections
Dan Cai Liu

Diversified Hedge

Dan Cai Liu
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 685
Bénéfice trades:
1 269 (75.31%)
Perte trades:
416 (24.69%)
Meilleure transaction:
7 260.76 USD
Pire transaction:
-19 193.06 USD
Bénéfice brut:
326 520.11 USD (448 397 pips)
Perte brute:
-244 682.24 USD (357 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (3 129.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 119.75 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.98%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
928 (55.07%)
Courts trades:
757 (44.93%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
48.57 USD
Bénéfice moyen:
257.31 USD
Perte moyenne:
-588.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 021.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 193.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
-1.86%
Prévision annuelle:
-22.62%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.41 USD
Maximal:
29 359.44 USD (14.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (29 383.52 USD)
Par fonds propres:
15.52% (28 499.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 573
GBPUSD 400
EURUSD 117
WS30 90
USDJPY 85
USDCAD 67
AUDUSD 60
NDX 55
GDAXI 55
USDCHF 24
GBPAUD 19
EURGBP 18
AUDCAD 18
EURNZD 18
CADCHF 16
GBPCHF 16
NZDUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 7
TSLA 5
EURAUD 5
AUDCHF 4
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29K
GBPUSD -1.6K
EURUSD 8.6K
WS30 2K
USDJPY 4.5K
USDCAD 4.4K
AUDUSD 7.8K
NDX 4.9K
GDAXI 6.8K
USDCHF 3K
GBPAUD -508
EURGBP 2.2K
AUDCAD -1K
EURNZD 310
CADCHF 3.2K
GBPCHF 7.3K
NZDUSD 2.1K
GBPCAD 927
EURCAD 152
TSLA -3.1K
EURAUD -332
AUDCHF 506
NZDCAD 734
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 6.8K
WS30 2.6K
USDJPY 3.8K
USDCAD 4.3K
AUDUSD 3.3K
NDX 17K
GDAXI 30K
USDCHF 1.3K
GBPAUD -610
EURGBP 992
AUDCAD -272
EURNZD 843
CADCHF 1.3K
GBPCHF 2.9K
NZDUSD 976
GBPCAD 1.4K
EURCAD 267
TSLA -5.3K
EURAUD 234
AUDCHF 125
NZDCAD 293
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 260.76 USD
Pire transaction: -19 193 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 129.11 USD
Perte consécutive maximale: -3 021.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.78 × 132
Darwinex-Live
0.81 × 6055
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
XMGlobal-MT5 2
2.69 × 36
VantageFXInternational-Live
2.85 × 39
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
15 plus...
我的交易策略是：


                  1 多元化，多元化能够降低风险，让利润奔跑，所以我不接受大于 20% 的回撤


                   2不使用马丁格尔，因为那会烧毁账户

Aucun avis
