Trades:
1 685
Bénéfice trades:
1 269 (75.31%)
Perte trades:
416 (24.69%)
Meilleure transaction:
7 260.76 USD
Pire transaction:
-19 193.06 USD
Bénéfice brut:
326 520.11 USD (448 397 pips)
Perte brute:
-244 682.24 USD (357 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (3 129.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 119.75 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.98%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
928 (55.07%)
Courts trades:
757 (44.93%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
48.57 USD
Bénéfice moyen:
257.31 USD
Perte moyenne:
-588.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 021.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 193.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
-1.86%
Prévision annuelle:
-22.62%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.41 USD
Maximal:
29 359.44 USD (14.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (29 383.52 USD)
Par fonds propres:
15.52% (28 499.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|GBPUSD
|400
|EURUSD
|117
|WS30
|90
|USDJPY
|85
|USDCAD
|67
|AUDUSD
|60
|NDX
|55
|GDAXI
|55
|USDCHF
|24
|GBPAUD
|19
|EURGBP
|18
|AUDCAD
|18
|EURNZD
|18
|CADCHF
|16
|GBPCHF
|16
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|7
|TSLA
|5
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|8.6K
|WS30
|2K
|USDJPY
|4.5K
|USDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|7.8K
|NDX
|4.9K
|GDAXI
|6.8K
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-508
|EURGBP
|2.2K
|AUDCAD
|-1K
|EURNZD
|310
|CADCHF
|3.2K
|GBPCHF
|7.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPCAD
|927
|EURCAD
|152
|TSLA
|-3.1K
|EURAUD
|-332
|AUDCHF
|506
|NZDCAD
|734
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|6.8K
|WS30
|2.6K
|USDJPY
|3.8K
|USDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|3.3K
|NDX
|17K
|GDAXI
|30K
|USDCHF
|1.3K
|GBPAUD
|-610
|EURGBP
|992
|AUDCAD
|-272
|EURNZD
|843
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|2.9K
|NZDUSD
|976
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|267
|TSLA
|-5.3K
|EURAUD
|234
|AUDCHF
|125
|NZDCAD
|293
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 260.76 USD
Pire transaction: -19 193 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 129.11 USD
Perte consécutive maximale: -3 021.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.78 × 132
|
Darwinex-Live
|0.81 × 6055
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
XMGlobal-MT5 2
|2.69 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.85 × 39
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.76 × 313
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
15 plus...
我的交易策略是：
1 多元化，多元化能够降低风险，让利润奔跑，所以我不接受大于 20% 的回撤
2不使用马丁格尔，因为那会烧毁账户
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
82%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
21
51%
1 685
75%
100%
1.33
48.57
USD
USD
16%
1:200