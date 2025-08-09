Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 33 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.78 × 132 Darwinex-Live 0.81 × 6055 TickmillUK-Live 0.86 × 7 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 XMGlobal-MT5 2 2.69 × 36 VantageFXInternational-Live 2.85 × 39 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 Ava-Real 1-MT5 3.33 × 6 Swissquote-Server 3.55 × 60 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.67 × 6 AdmiralMarkets-Live 3.76 × 313 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38