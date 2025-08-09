SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Diversified Hedge
Dan Cai Liu

Diversified Hedge

Dan Cai Liu
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 83%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 687
Profit Trade:
1 271 (75.34%)
Loss Trade:
416 (24.66%)
Best Trade:
7 260.76 USD
Worst Trade:
-19 193.06 USD
Profitto lordo:
327 466.87 USD (448 763 pips)
Perdita lorda:
-244 682.24 USD (357 096 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (3 129.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 119.75 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.98%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
930 (55.13%)
Short Trade:
757 (44.87%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
49.07 USD
Profitto medio:
257.65 USD
Perdita media:
-588.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 021.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 193.06 USD (1)
Crescita mensile:
-1.30%
Previsione annuale:
-15.80%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.41 USD
Massimale:
29 359.44 USD (14.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (29 383.52 USD)
Per equità:
15.52% (28 499.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 573
GBPUSD 400
EURUSD 117
WS30 91
USDJPY 85
USDCAD 67
AUDUSD 60
NDX 55
GDAXI 55
USDCHF 24
GBPAUD 19
AUDCAD 19
EURGBP 18
EURNZD 18
CADCHF 16
GBPCHF 16
NZDUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 7
TSLA 5
EURAUD 5
AUDCHF 4
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29K
GBPUSD -1.6K
EURUSD 8.6K
WS30 2.9K
USDJPY 4.5K
USDCAD 4.4K
AUDUSD 7.8K
NDX 4.9K
GDAXI 6.8K
USDCHF 3K
GBPAUD -508
AUDCAD -936
EURGBP 2.2K
EURNZD 310
CADCHF 3.2K
GBPCHF 7.3K
NZDUSD 2.1K
GBPCAD 927
EURCAD 152
TSLA -3.1K
EURAUD -332
AUDCHF 506
NZDCAD 734
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 6.8K
WS30 2.9K
USDJPY 3.8K
USDCAD 4.3K
AUDUSD 3.3K
NDX 17K
GDAXI 30K
USDCHF 1.3K
GBPAUD -610
AUDCAD -184
EURGBP 992
EURNZD 843
CADCHF 1.3K
GBPCHF 2.9K
NZDUSD 976
GBPCAD 1.4K
EURCAD 267
TSLA -5.3K
EURAUD 234
AUDCHF 125
NZDCAD 293
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 260.76 USD
Worst Trade: -19 193 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 129.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3 021.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.78 × 132
Darwinex-Live
0.81 × 6055
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
XMGlobal-MT5 2
2.69 × 36
VantageFXInternational-Live
2.85 × 39
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 313
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
15 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

我的交易策略是：


                  1 多元化，多元化能够降低风险，让利润奔跑，所以我不接受大于 20% 的回撤


                   2不使用马丁格尔，因为那会烧毁账户

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Diversified Hedge
100USD al mese
83%
0
0
USD
183K
USD
21
51%
1 687
75%
100%
1.33
49.07
USD
16%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.