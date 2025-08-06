- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
46 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (43.90%)
En iyi işlem:
172.48 USD
En kötü işlem:
-99.40 USD
Brüt kâr:
676.02 USD (14 587 pips)
Brüt zarar:
-508.85 USD (11 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
220.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
69.23%
Maks. mevduat yükü:
48.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
42 (51.22%)
Satış işlemleri:
40 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
14.70 USD
Ortalama zarar:
-14.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-144.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.70 USD (5)
Aylık büyüme:
23.33%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.17 USD
Maksimum:
144.70 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.23% (144.70 USD)
Varlığa göre:
28.13% (120.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +172.48 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 170
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
527
USD
USD
9
98%
82
56%
69%
1.32
2.04
USD
USD
28%
1:500