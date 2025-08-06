- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
46 (56.09%)
Loss Trade:
36 (43.90%)
Best Trade:
172.48 USD
Worst Trade:
-99.40 USD
Profitto lordo:
676.02 USD (14 587 pips)
Perdita lorda:
-508.85 USD (11 221 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (21.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
69.23%
Massimo carico di deposito:
48.59%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
42 (51.22%)
Short Trade:
40 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
14.70 USD
Perdita media:
-14.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-144.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.70 USD (5)
Crescita mensile:
23.33%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.17 USD
Massimale:
144.70 USD (28.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.23% (144.70 USD)
Per equità:
28.13% (120.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.48 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.97 USD
Massima perdita consecutiva: -144.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 170
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
527
USD
USD
9
98%
82
56%
69%
1.32
2.04
USD
USD
28%
1:500