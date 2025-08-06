- Büyüme
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
76 (40.42%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (59.57%)
En iyi işlem:
39.35 USD
En kötü işlem:
-34.52 USD
Brüt kâr:
1 113.31 USD (43 273 pips)
Brüt zarar:
-1 253.51 USD (47 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (223.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.76 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
89.91%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
96 (51.06%)
Satış işlemleri:
92 (48.94%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.75 USD
Ortalama kâr:
14.65 USD
Ortalama zarar:
-11.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-461.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-461.13 USD (32)
Aylık büyüme:
0.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
418.63 USD
Maksimum:
461.13 USD (9.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (458.25 USD)
Varlığa göre:
1.35% (65.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-4.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.35 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +223.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -461.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
8
100%
188
40%
90%
0.88
-0.75
USD
USD
9%
1:500