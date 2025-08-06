- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
76 (40.42%)
Loss Trade:
112 (59.57%)
Best Trade:
39.35 USD
Worst Trade:
-34.52 USD
Profitto lordo:
1 113.31 USD (43 273 pips)
Perdita lorda:
-1 253.51 USD (47 877 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (223.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.76 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
89.91%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
96 (51.06%)
Short Trade:
92 (48.94%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.75 USD
Profitto medio:
14.65 USD
Perdita media:
-11.19 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-461.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-461.13 USD (32)
Crescita mensile:
-0.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
418.63 USD
Massimale:
461.13 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.09% (458.25 USD)
Per equità:
1.35% (65.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-4.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.35 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +223.76 USD
Massima perdita consecutiva: -461.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
