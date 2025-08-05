- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
26 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (50.00%)
En iyi işlem:
96.64 USD
En kötü işlem:
-94.40 USD
Brüt kâr:
729.34 USD (31 983 pips)
Brüt zarar:
-594.59 USD (31 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (144.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
35.49%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
52 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
28.05 USD
Ortalama zarar:
-22.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-179.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.82 USD (4)
Aylık büyüme:
2.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.18 USD
Maksimum:
179.82 USD (13.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.68% (179.82 USD)
Varlığa göre:
8.17% (84.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|135
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|218
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.64 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +144.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
GMI-Live14
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 6
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real2
|0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
Exness-Real29
|0.00 × 7
Exness-Real4
|0.00 × 7
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
100%
52
50%
35%
1.22
2.59
USD
USD
14%
1:500