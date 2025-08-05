- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
26 (50.00%)
Loss Trade:
26 (50.00%)
Best Trade:
96.64 USD
Worst Trade:
-94.40 USD
Profitto lordo:
729.34 USD (31 983 pips)
Perdita lorda:
-594.59 USD (31 765 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
37.03%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
52 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
28.05 USD
Perdita media:
-22.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-179.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.82 USD (4)
Crescita mensile:
1.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.18 USD
Massimale:
179.82 USD (13.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.68% (179.82 USD)
Per equità:
8.17% (84.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.64 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +144.06 USD
Massima perdita consecutiva: -179.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
