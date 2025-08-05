SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Time Zone Trading
Tao He

Golden Time Zone Trading

Tao He
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
489.00 USD
En kötü işlem:
-784.50 USD
Brüt kâr:
5 434.00 USD (4 382 pips)
Brüt zarar:
-4 646.00 USD (4 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 473.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 473.00 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.12%
Maks. mevduat yükü:
14.07%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
31 (65.96%)
Satış işlemleri:
16 (34.04%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
16.77 USD
Ortalama kâr:
139.33 USD
Ortalama zarar:
-580.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-516.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-784.50 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
582.00 USD
Maksimum:
991.50 USD (11.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (948.00 USD)
Varlığa göre:
6.53% (564.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 788
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 257
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +489.00 USD
En kötü işlem: -785 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 473.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real18
0.00 × 6
GMI-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
Exness-Real29
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

İnceleme yok
2025.10.09 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 15:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 13:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 16:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 15:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 10:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.05 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden Time Zone Trading
Ayda 300 USD
11%
0
0
USD
8.3K
USD
10
100%
47
82%
0%
1.16
16.77
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.