İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
489.00 USD
En kötü işlem:
-784.50 USD
Brüt kâr:
5 434.00 USD (4 382 pips)
Brüt zarar:
-4 646.00 USD (4 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 473.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 473.00 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.12%
Maks. mevduat yükü:
14.07%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
31 (65.96%)
Satış işlemleri:
16 (34.04%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
16.77 USD
Ortalama kâr:
139.33 USD
Ortalama zarar:
-580.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-516.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-784.50 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
582.00 USD
Maksimum:
991.50 USD (11.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (948.00 USD)
Varlığa göre:
6.53% (564.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|788
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|257
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +489.00 USD
En kötü işlem: -785 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 473.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
