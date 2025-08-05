- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
39 (82.97%)
Loss Trade:
8 (17.02%)
Best Trade:
489.00 USD
Worst Trade:
-784.50 USD
Profitto lordo:
5 434.00 USD (4 382 pips)
Perdita lorda:
-4 646.00 USD (4 125 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 473.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 473.00 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.12%
Massimo carico di deposito:
14.07%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
31 (65.96%)
Short Trade:
16 (34.04%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
16.77 USD
Profitto medio:
139.33 USD
Perdita media:
-580.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-516.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-784.50 USD (1)
Crescita mensile:
-4.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
582.00 USD
Massimale:
991.50 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.98% (948.00 USD)
Per equità:
6.53% (564.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|788
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|257
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +489.00 USD
Worst Trade: -785 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 473.00 USD
Massima perdita consecutiva: -516.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
