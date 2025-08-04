- Büyüme
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
60 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (25.00%)
En iyi işlem:
125.00 USD
En kötü işlem:
-75.00 USD
Brüt kâr:
558.04 USD (30 774 pips)
Brüt zarar:
-558.27 USD (30 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (162.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.90 USD (22)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
28.80%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
44 (55.00%)
Satış işlemleri:
36 (45.00%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-27.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-226.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.73 USD (8)
Aylık büyüme:
-3.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.91 USD
Maksimum:
226.73 USD (8.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.33% (226.73 USD)
Varlığa göre:
2.76% (72.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|566
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +125.00 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +162.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
