- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
60 (75.00%)
Loss Trade:
20 (25.00%)
Best Trade:
125.00 USD
Worst Trade:
-75.00 USD
Profitto lordo:
558.04 USD (30 774 pips)
Perdita lorda:
-558.27 USD (30 208 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (162.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.90 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
28.80%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
44 (55.00%)
Short Trade:
36 (45.00%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-27.91 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-226.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.73 USD (8)
Crescita mensile:
-3.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.91 USD
Massimale:
226.73 USD (8.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.33% (226.73 USD)
Per equità:
2.76% (72.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|566
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.00 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +162.90 USD
Massima perdita consecutiva: -226.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
