İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
5.16 USD
En kötü işlem:
-10.13 USD
Brüt kâr:
27.86 USD (2 680 pips)
Brüt zarar:
-22.86 USD (2 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
67.93%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
12 (48.00%)
Satış işlemleri:
13 (52.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.20 USD (2)
Aylık büyüme:
5.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.36 USD
Maksimum:
10.38 USD (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.22% (10.17 USD)
Varlığa göre:
6.09% (9.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-172
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.16 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.22 × 429
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%
İnceleme yok
