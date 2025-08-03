SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IC audcad1
Yun Bin Zhang

IC audcad1

Yun Bin Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
5.16 USD
En kötü işlem:
-10.13 USD
Brüt kâr:
27.86 USD (2 680 pips)
Brüt zarar:
-22.86 USD (2 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
67.93%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
12 (48.00%)
Satış işlemleri:
13 (52.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.20 USD (2)
Aylık büyüme:
5.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.36 USD
Maksimum:
10.38 USD (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.22% (10.17 USD)
Varlığa göre:
6.09% (9.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -172
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.16 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
ICMarketsSC-MT5-4
3.22 × 429
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
24 daha fazla...
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。


一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%


İnceleme yok
2025.10.21 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 03:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 03:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 03:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC audcad1
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
167
USD
10
100%
25
80%
68%
1.21
0.20
USD
6%
1:500
Kopyala

