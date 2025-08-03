- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
-10.13 USD
Profitto lordo:
27.86 USD (2 680 pips)
Perdita lorda:
-22.86 USD (2 852 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
67.93%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
12 (48.00%)
Short Trade:
13 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.20 USD (2)
Crescita mensile:
5.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.36 USD
Massimale:
10.38 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.22% (10.17 USD)
Per equità:
6.09% (9.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-172
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.81 USD
Massima perdita consecutiva: -10.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.22 × 429
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%
Non ci sono recensioni
