Segnali / MetaTrader 5 / IC audcad1
Yun Bin Zhang

IC audcad1

Yun Bin Zhang
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
-10.13 USD
Profitto lordo:
27.86 USD (2 680 pips)
Perdita lorda:
-22.86 USD (2 852 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
67.93%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
12 (48.00%)
Short Trade:
13 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.20 USD (2)
Crescita mensile:
5.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.36 USD
Massimale:
10.38 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.22% (10.17 USD)
Per equità:
6.09% (9.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -172
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.81 USD
Massima perdita consecutiva: -10.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
ICMarketsSC-MT5-4
3.22 × 429
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。


一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%


Non ci sono recensioni
2025.10.21 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 03:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 03:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 03:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC audcad1
30USD al mese
3%
0
0
USD
167
USD
10
100%
25
80%
68%
1.21
0.20
USD
6%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.