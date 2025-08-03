SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IC audcad1
Yun Bin Zhang

IC audcad1

Yun Bin Zhang
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
21 (80.76%)
Perte trades:
5 (19.23%)
Meilleure transaction:
5.16 USD
Pire transaction:
-10.13 USD
Bénéfice brut:
29.46 USD (2 908 pips)
Perte brute:
-22.90 USD (2 852 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
67.93%
Charge de dépôt maximale:
1.81%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
13 (50.00%)
Courts trades:
13 (50.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
1.40 USD
Perte moyenne:
-4.58 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.36 USD
Maximal:
10.38 USD (6.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.22% (10.17 USD)
Par fonds propres:
6.09% (9.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 56
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.16 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.41 USD
Perte consécutive maximale: -10.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
ICMarketsSC-MT5-4
3.22 × 430
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
24 plus...
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。


一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%


Aucun avis
2025.10.21 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 21:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 03:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 03:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 03:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
