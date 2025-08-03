- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
199.36 USD
En kötü işlem:
-225.42 USD
Brüt kâr:
729.42 USD (5 020 pips)
Brüt zarar:
-803.11 USD (4 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (342.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
342.42 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
6.26%
Maks. mevduat yükü:
50.75%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-4.09 USD
Ortalama kâr:
72.94 USD
Ortalama zarar:
-100.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-191.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.42 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.94 USD
Maksimum:
376.85 USD (30.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.44% (375.94 USD)
Varlığa göre:
16.79% (182.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|16
|SPX500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDx
|-109
|SPX500
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDx
|59
|SPX500
|234
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.36 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +342.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Piggy Bank EA MT5：https://www.mql5.com/en/market/product/145795
