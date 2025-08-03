- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
199.36 USD
Worst Trade:
-225.42 USD
Profitto lordo:
729.42 USD (5 020 pips)
Perdita lorda:
-803.11 USD (4 727 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (342.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
342.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.26%
Massimo carico di deposito:
50.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-4.09 USD
Profitto medio:
72.94 USD
Perdita media:
-100.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-191.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.42 USD (1)
Crescita mensile:
-7.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.94 USD
Massimale:
376.85 USD (30.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (375.94 USD)
Per equità:
16.79% (182.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|16
|SPX500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|-109
|SPX500
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|59
|SPX500
|234
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.36 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +342.42 USD
Massima perdita consecutiva: -191.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
