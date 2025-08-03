SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Piggy Bank EA MT5 High risk
Hong Yi Li

Piggy Bank EA MT5 High risk

Hong Yi Li
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1190 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ThinkMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
199.36 USD
Worst Trade:
-225.42 USD
Profitto lordo:
729.42 USD (5 020 pips)
Perdita lorda:
-803.11 USD (4 727 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (342.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
342.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.26%
Massimo carico di deposito:
50.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-4.09 USD
Profitto medio:
72.94 USD
Perdita media:
-100.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-191.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.42 USD (1)
Crescita mensile:
-7.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.94 USD
Massimale:
376.85 USD (30.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (375.94 USD)
Per equità:
16.79% (182.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 16
SPX500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx -109
SPX500 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 59
SPX500 234
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.36 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +342.42 USD
Massima perdita consecutiva: -191.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Limited Offer: 3/10 units remaining. For every ten units sold, the price will increase by $1,200, for a final price of $29,000.

Non ci sono recensioni
2025.09.23 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 01:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 06:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Piggy Bank EA MT5 High risk
1190USD al mese
-7%
0
0
USD
926
USD
6
100%
18
55%
6%
0.90
-4.09
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.