SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira

Autogrids

Guilherme Emiliao Ferreira
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 86%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
344 (89.58%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (10.42%)
En iyi işlem:
74.50 USD
En kötü işlem:
-112.03 USD
Brüt kâr:
1 353.66 USD (69 196 pips)
Brüt zarar:
-308.18 USD (30 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (87.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
488.05 USD (38)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.33
Alış işlemleri:
79 (20.57%)
Satış işlemleri:
305 (79.43%)
Kâr faktörü:
4.39
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
3.94 USD
Ortalama zarar:
-7.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.03 USD (1)
Aylık büyüme:
0.53%
Yıllık tahmin:
6.43%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.03 USD (13.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.01% (44.52 USD)
Varlığa göre:
76.25% (7 648.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.50 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +87.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Autogrids EA is a smart grid trading solution powered by quantitative analysis. It uses the frequency distribution of daily price movements to define precise entry zones.

This configuration is set to short only, and the EA automatically calculates the average price from past positions for optimal trade management.

Trade smarter.

İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 15:44
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol