SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira

Autogrids

Guilherme Emiliao Ferreira
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 86%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
384
Bénéfice trades:
344 (89.58%)
Perte trades:
40 (10.42%)
Meilleure transaction:
74.50 USD
Pire transaction:
-112.03 USD
Bénéfice brut:
1 353.66 USD (69 196 pips)
Perte brute:
-308.18 USD (30 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (87.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
488.05 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.93%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
9.33
Longs trades:
79 (20.57%)
Courts trades:
305 (79.43%)
Facteur de profit:
4.39
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
3.94 USD
Perte moyenne:
-7.70 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-23.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.53%
Prévision annuelle:
6.43%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.03 USD (13.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.01% (44.52 USD)
Par fonds propres:
76.25% (7 648.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.50 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +87.67 USD
Perte consécutive maximale: -23.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Autogrids EA is a smart grid trading solution powered by quantitative analysis. It uses the frequency distribution of daily price movements to define precise entry zones.

This configuration is set to short only, and the EA automatically calculates the average price from past positions for optimal trade management.

Trade smarter.

Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 15:44
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire