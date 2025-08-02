- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
384
Bénéfice trades:
344 (89.58%)
Perte trades:
40 (10.42%)
Meilleure transaction:
74.50 USD
Pire transaction:
-112.03 USD
Bénéfice brut:
1 353.66 USD (69 196 pips)
Perte brute:
-308.18 USD (30 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (87.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
488.05 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.93%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
9.33
Longs trades:
79 (20.57%)
Courts trades:
305 (79.43%)
Facteur de profit:
4.39
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
3.94 USD
Perte moyenne:
-7.70 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-23.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.53%
Prévision annuelle:
6.43%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.03 USD (13.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.01% (44.52 USD)
Par fonds propres:
76.25% (7 648.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +74.50 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +87.67 USD
Perte consécutive maximale: -23.34 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
38 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Autogrids EA is a smart grid trading solution powered by quantitative analysis. It uses the frequency distribution of daily price movements to define precise entry zones.
This configuration is set to short only, and the EA automatically calculates the average price from past positions for optimal trade management.
Trade smarter.
Aucun avis