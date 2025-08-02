- Crescita
Trade:
384
Profit Trade:
344 (89.58%)
Loss Trade:
40 (10.42%)
Best Trade:
74.50 USD
Worst Trade:
-112.03 USD
Profitto lordo:
1 353.66 USD (69 196 pips)
Perdita lorda:
-308.18 USD (30 335 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (87.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
488.05 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.33
Long Trade:
79 (20.57%)
Short Trade:
305 (79.43%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
3.94 USD
Perdita media:
-7.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.03 USD (1)
Crescita mensile:
0.53%
Previsione annuale:
6.43%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.03 USD (13.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.01% (44.52 USD)
Per equità:
76.25% (7 648.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +74.50 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.67 USD
Massima perdita consecutiva: -23.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
Autogrids EA is a smart grid trading solution powered by quantitative analysis. It uses the frequency distribution of daily price movements to define precise entry zones.
This configuration is set to short only, and the EA automatically calculates the average price from past positions for optimal trade management.
Trade smarter.
