Guilherme Emiliao Ferreira

Autogrids

Guilherme Emiliao Ferreira
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 86%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
384
Profit Trade:
344 (89.58%)
Loss Trade:
40 (10.42%)
Best Trade:
74.50 USD
Worst Trade:
-112.03 USD
Profitto lordo:
1 353.66 USD (69 196 pips)
Perdita lorda:
-308.18 USD (30 335 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (87.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
488.05 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.33
Long Trade:
79 (20.57%)
Short Trade:
305 (79.43%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
3.94 USD
Perdita media:
-7.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.03 USD (1)
Crescita mensile:
0.53%
Previsione annuale:
6.43%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.03 USD (13.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.01% (44.52 USD)
Per equità:
76.25% (7 648.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.50 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.67 USD
Massima perdita consecutiva: -23.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 più
Autogrids EA is a smart grid trading solution powered by quantitative analysis. It uses the frequency distribution of daily price movements to define precise entry zones.

This configuration is set to short only, and the EA automatically calculates the average price from past positions for optimal trade management.

Trade smarter.

2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 15:44
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
