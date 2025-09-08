SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Taiga FX Gold
Dàyǎ Fujimoto

Taiga FX Gold

Dàyǎ Fujimoto
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 308%
XMTrading-MT5 2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
158 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (17.71%)
En iyi işlem:
7 796.00 JPY
En kötü işlem:
-4 949.00 JPY
Brüt kâr:
235 535.00 JPY (96 448 pips)
Brüt zarar:
-33 657.00 JPY (15 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (20 105.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
65 458.00 JPY (28)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
57.56%
Maks. mevduat yükü:
17.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
39.89
Alış işlemleri:
145 (75.52%)
Satış işlemleri:
47 (24.48%)
Kâr faktörü:
7.00
Beklenen getiri:
1 051.45 JPY
Ortalama kâr:
1 490.73 JPY
Ortalama zarar:
-989.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 719.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 061.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
357.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 629.00 JPY
Maksimum:
5 061.00 JPY (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.65% (4 370.00 JPY)
Varlığa göre:
23.45% (35 376.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 190
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.8K
EURJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 81K
EURJPY -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 796.00 JPY
En kötü işlem: -4 949 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20 105.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 719.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5 3
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.09.07 04:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Taiga FX Gold
Ayda 40 USD
308%
0
0
USD
247K
JPY
8
0%
192
82%
58%
6.99
1 051.45
JPY
30%
1:400
