- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
158 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (17.71%)
En iyi işlem:
7 796.00 JPY
En kötü işlem:
-4 949.00 JPY
Brüt kâr:
235 535.00 JPY (96 448 pips)
Brüt zarar:
-33 657.00 JPY (15 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (20 105.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
65 458.00 JPY (28)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
57.56%
Maks. mevduat yükü:
17.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
39.89
Alış işlemleri:
145 (75.52%)
Satış işlemleri:
47 (24.48%)
Kâr faktörü:
7.00
Beklenen getiri:
1 051.45 JPY
Ortalama kâr:
1 490.73 JPY
Ortalama zarar:
-989.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 719.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 061.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
357.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 629.00 JPY
Maksimum:
5 061.00 JPY (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.65% (4 370.00 JPY)
Varlığa göre:
23.45% (35 376.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|190
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.8K
|EURJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|81K
|EURJPY
|-84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 796.00 JPY
En kötü işlem: -4 949 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20 105.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 719.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
308%
0
0
USD
USD
247K
JPY
JPY
8
0%
192
82%
58%
6.99
1 051.45
JPY
JPY
30%
1:400