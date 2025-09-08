SignauxSections
Dàyǎ Fujimoto

Taiga FX Gold

Dàyǎ Fujimoto
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 277%
XMTrading-MT5 2
1:400
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
151 (82.06%)
Perte trades:
33 (17.93%)
Meilleure transaction:
7 796.00 JPY
Pire transaction:
-4 949.00 JPY
Bénéfice brut:
215 882.00 JPY (89 639 pips)
Perte brute:
-32 702.00 JPY (15 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (20 105.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
65 458.00 JPY (28)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
57.56%
Charge de dépôt maximale:
17.48%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
36.19
Longs trades:
141 (76.63%)
Courts trades:
43 (23.37%)
Facteur de profit:
6.60
Rendement attendu:
995.54 JPY
Bénéfice moyen:
1 429.68 JPY
Perte moyenne:
-990.97 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 719.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-5 061.00 JPY (4)
Croissance mensuelle:
357.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 629.00 JPY
Maximal:
5 061.00 JPY (4.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.65% (4 370.00 JPY)
Par fonds propres:
23.45% (35 376.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 182
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.6K
EURJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 74K
EURJPY -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 796.00 JPY
Pire transaction: -4 949 JPY
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +20 105.00 JPY
Perte consécutive maximale: -3 719.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 3
0.00 × 2
Aucun avis
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.09.07 04:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Taiga FX Gold
40 USD par mois
277%
0
0
USD
230K
JPY
8
0%
184
82%
58%
6.60
995.54
JPY
30%
1:400
