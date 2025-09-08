- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
158 (82.29%)
Loss Trade:
34 (17.71%)
Best Trade:
7 796.00 JPY
Worst Trade:
-4 949.00 JPY
Profitto lordo:
235 535.00 JPY (96 448 pips)
Perdita lorda:
-33 657.00 JPY (15 881 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (20 105.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
65 458.00 JPY (28)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
57.56%
Massimo carico di deposito:
17.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
39.89
Long Trade:
145 (75.52%)
Short Trade:
47 (24.48%)
Fattore di profitto:
7.00
Profitto previsto:
1 051.45 JPY
Profitto medio:
1 490.73 JPY
Perdita media:
-989.91 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-3 719.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-5 061.00 JPY (4)
Crescita mensile:
357.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 629.00 JPY
Massimale:
5 061.00 JPY (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.65% (4 370.00 JPY)
Per equità:
23.45% (35 376.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|190
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.8K
|EURJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|81K
|EURJPY
|-84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 796.00 JPY
Worst Trade: -4 949 JPY
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20 105.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -3 719.00 JPY
