Dàyǎ Fujimoto

Taiga FX Gold

Dàyǎ Fujimoto
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 308%
XMTrading-MT5 2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
158 (82.29%)
Loss Trade:
34 (17.71%)
Best Trade:
7 796.00 JPY
Worst Trade:
-4 949.00 JPY
Profitto lordo:
235 535.00 JPY (96 448 pips)
Perdita lorda:
-33 657.00 JPY (15 881 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (20 105.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
65 458.00 JPY (28)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
57.56%
Massimo carico di deposito:
17.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
39.89
Long Trade:
145 (75.52%)
Short Trade:
47 (24.48%)
Fattore di profitto:
7.00
Profitto previsto:
1 051.45 JPY
Profitto medio:
1 490.73 JPY
Perdita media:
-989.91 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-3 719.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-5 061.00 JPY (4)
Crescita mensile:
357.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 629.00 JPY
Massimale:
5 061.00 JPY (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.65% (4 370.00 JPY)
Per equità:
23.45% (35 376.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 190
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.8K
EURJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 81K
EURJPY -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 796.00 JPY
Worst Trade: -4 949 JPY
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20 105.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -3 719.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-MT5 3
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.09.07 04:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
