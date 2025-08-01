SinyallerBölümler
Ivan Nauros

BOT500

Ivan Nauros
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
1 / 367 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
29 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.14%)
En iyi işlem:
67.81 USD
En kötü işlem:
-88.65 USD
Brüt kâr:
267.03 USD (3 856 pips)
Brüt zarar:
-95.01 USD (1 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (129.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.84 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
71.82%
Maks. mevduat yükü:
30.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
18 (51.43%)
Satış işlemleri:
17 (48.57%)
Kâr faktörü:
2.81
Beklenen getiri:
4.91 USD
Ortalama kâr:
9.21 USD
Ortalama zarar:
-15.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-88.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.65 USD (1)
Aylık büyüme:
9.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.65 USD (12.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.20% (88.65 USD)
Varlığa göre:
27.22% (179.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 172
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.81 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.47 × 62
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
İnceleme yok
2025.09.18 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Share of trading days is too low
2025.08.01 20:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 18:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 18:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 18:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 18:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 18:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
