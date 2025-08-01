- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
29 (82.85%)
Loss Trade:
6 (17.14%)
Best Trade:
67.81 USD
Worst Trade:
-88.65 USD
Profitto lordo:
267.03 USD (3 856 pips)
Perdita lorda:
-95.01 USD (1 257 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (129.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.84 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
71.82%
Massimo carico di deposito:
30.27%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
18 (51.43%)
Short Trade:
17 (48.57%)
Fattore di profitto:
2.81
Profitto previsto:
4.91 USD
Profitto medio:
9.21 USD
Perdita media:
-15.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-88.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.65 USD (1)
Crescita mensile:
9.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.65 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.20% (88.65 USD)
Per equità:
27.22% (179.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|172
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.81 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.84 USD
Massima perdita consecutiva: -88.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.47 × 62
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
1
367
USD
USD
1K
USD
USD
8
100%
35
82%
72%
2.81
4.91
USD
USD
27%
1:100