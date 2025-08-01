SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Innolife Firm
Mr Jirat Sittipakorn

Innolife Firm

Mr Jirat Sittipakorn
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Axi-US15-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
69.38 USD
En kötü işlem:
-114.67 USD
Brüt kâr:
293.14 USD (48 083 pips)
Brüt zarar:
-366.33 USD (35 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.15 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
57.71%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
34 (60.71%)
Satış işlemleri:
22 (39.29%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-30.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-28.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.37 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.87 USD
Maksimum:
190.37 USD (33.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.06% (135.22 USD)
Varlığa göre:
8.07% (167.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.min 54
XAUUSD.p 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.min -33
XAUUSD.p -40
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.min 16K
XAUUSD.p -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.38 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 04:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Innolife Firm
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
1.9K
USD
10
100%
56
78%
58%
0.80
-1.31
USD
10%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.