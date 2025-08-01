SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Innolife Firm
Mr Jirat Sittipakorn

Innolife Firm

Mr Jirat Sittipakorn
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Axi-US15-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
44 (78.57%)
Loss Trade:
12 (21.43%)
Best Trade:
69.38 USD
Worst Trade:
-114.67 USD
Profitto lordo:
293.14 USD (48 083 pips)
Perdita lorda:
-366.33 USD (35 903 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
57.71%
Massimo carico di deposito:
6.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
34 (60.71%)
Short Trade:
22 (39.29%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-30.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.37 USD (3)
Crescita mensile:
-1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.87 USD
Massimale:
190.37 USD (33.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.06% (135.22 USD)
Per equità:
8.07% (167.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.min 54
XAUUSD.p 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.min -33
XAUUSD.p -40
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.min 16K
XAUUSD.p -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.38 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.84 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 04:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Innolife Firm
30USD al mese
-4%
0
0
USD
1.9K
USD
10
100%
56
78%
58%
0.80
-1.31
USD
10%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.