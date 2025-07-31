- Büyüme
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
319 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (28.15%)
En iyi işlem:
107.61 EUR
En kötü işlem:
-44.08 EUR
Brüt kâr:
1 647.02 EUR (858 243 pips)
Brüt zarar:
-891.49 EUR (65 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (79.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
205.44 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
47.63%
Maks. mevduat yükü:
7.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
316 (71.17%)
Satış işlemleri:
128 (28.83%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.70 EUR
Ortalama kâr:
5.16 EUR
Ortalama zarar:
-7.13 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-212.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.85 EUR (13)
Aylık büyüme:
14.25%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
249.06 EUR (10.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.60% (249.06 EUR)
Varlığa göre:
9.91% (223.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|277
|USDJPY.
|46
|EURUSD.
|41
|USDCHF.
|41
|AUDUSD.
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|776
|USDJPY.
|16
|EURUSD.
|65
|USDCHF.
|30
|AUDUSD.
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|46K
|USDJPY.
|729
|EURUSD.
|2.2K
|USDCHF.
|614
|AUDUSD.
|698
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.61 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +79.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -212.85 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
The signal combine a strategy of 5 pairs of Forex within a combined matrix algorithm with a high risk management
İnceleme yok
