Vincenzo Marco Ingraiti

Saint Rose XAUUSD

Vincenzo Marco Ingraiti
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
BullWaves-LIVE
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
319 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (28.15%)
En iyi işlem:
107.61 EUR
En kötü işlem:
-44.08 EUR
Brüt kâr:
1 647.02 EUR (858 243 pips)
Brüt zarar:
-891.49 EUR (65 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (79.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
205.44 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
47.63%
Maks. mevduat yükü:
7.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
316 (71.17%)
Satış işlemleri:
128 (28.83%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.70 EUR
Ortalama kâr:
5.16 EUR
Ortalama zarar:
-7.13 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-212.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.85 EUR (13)
Aylık büyüme:
14.25%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
249.06 EUR (10.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.60% (249.06 EUR)
Varlığa göre:
9.91% (223.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 277
USDJPY. 46
EURUSD. 41
USDCHF. 41
AUDUSD. 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 776
USDJPY. 16
EURUSD. 65
USDCHF. 30
AUDUSD. 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 46K
USDJPY. 729
EURUSD. 2.2K
USDCHF. 614
AUDUSD. 698
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.61 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +79.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -212.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The signal combine a strategy of 5 pairs of Forex within a combined matrix algorithm with a high risk management
İnceleme yok
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 21:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 10:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
