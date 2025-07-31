SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Saint Rose XAUUSD
Vincenzo Marco Ingraiti

Saint Rose XAUUSD

Vincenzo Marco Ingraiti
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
BullWaves-LIVE
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
444
Bénéfice trades:
319 (71.84%)
Perte trades:
125 (28.15%)
Meilleure transaction:
107.61 EUR
Pire transaction:
-44.08 EUR
Bénéfice brut:
1 647.02 EUR (858 243 pips)
Perte brute:
-891.49 EUR (65 783 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (79.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
205.44 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
47.63%
Charge de dépôt maximale:
7.45%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
316 (71.17%)
Courts trades:
128 (28.83%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
1.70 EUR
Bénéfice moyen:
5.16 EUR
Perte moyenne:
-7.13 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-212.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-212.85 EUR (13)
Croissance mensuelle:
14.25%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
249.06 EUR (10.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.60% (249.06 EUR)
Par fonds propres:
9.91% (223.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 277
USDJPY. 46
EURUSD. 41
USDCHF. 41
AUDUSD. 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 776
USDJPY. 16
EURUSD. 65
USDCHF. 30
AUDUSD. 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 46K
USDJPY. 729
EURUSD. 2.2K
USDCHF. 614
AUDUSD. 698
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.61 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +79.20 EUR
Perte consécutive maximale: -212.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BullWaves-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The signal combine a strategy of 5 pairs of Forex within a combined matrix algorithm with a high risk management
Aucun avis
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 21:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 10:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Saint Rose XAUUSD
30 USD par mois
38%
0
0
USD
2.8K
EUR
10
53%
444
71%
48%
1.84
1.70
EUR
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.