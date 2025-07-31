- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
444
Profit Trade:
319 (71.84%)
Loss Trade:
125 (28.15%)
Best Trade:
107.61 EUR
Worst Trade:
-44.08 EUR
Profitto lordo:
1 647.02 EUR (858 243 pips)
Perdita lorda:
-891.49 EUR (65 783 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (79.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
205.44 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
47.63%
Massimo carico di deposito:
7.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
316 (71.17%)
Short Trade:
128 (28.83%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.70 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-7.13 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-212.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.85 EUR (13)
Crescita mensile:
14.25%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
249.06 EUR (10.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.60% (249.06 EUR)
Per equità:
9.91% (223.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|277
|USDJPY.
|46
|EURUSD.
|41
|USDCHF.
|41
|AUDUSD.
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|776
|USDJPY.
|16
|EURUSD.
|65
|USDCHF.
|30
|AUDUSD.
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|46K
|USDJPY.
|729
|EURUSD.
|2.2K
|USDCHF.
|614
|AUDUSD.
|698
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.61 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +79.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -212.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The signal combine a strategy of 5 pairs of Forex within a combined matrix algorithm with a high risk management
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
10
53%
444
71%
48%
1.84
1.70
EUR
EUR
11%
1:500