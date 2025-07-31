SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Saint Rose XAUUSD
Vincenzo Marco Ingraiti

Saint Rose XAUUSD

Vincenzo Marco Ingraiti
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
BullWaves-LIVE
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
444
Profit Trade:
319 (71.84%)
Loss Trade:
125 (28.15%)
Best Trade:
107.61 EUR
Worst Trade:
-44.08 EUR
Profitto lordo:
1 647.02 EUR (858 243 pips)
Perdita lorda:
-891.49 EUR (65 783 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (79.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
205.44 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
47.63%
Massimo carico di deposito:
7.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
316 (71.17%)
Short Trade:
128 (28.83%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.70 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-7.13 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-212.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.85 EUR (13)
Crescita mensile:
14.25%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
249.06 EUR (10.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.60% (249.06 EUR)
Per equità:
9.91% (223.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 277
USDJPY. 46
EURUSD. 41
USDCHF. 41
AUDUSD. 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 776
USDJPY. 16
EURUSD. 65
USDCHF. 30
AUDUSD. 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 46K
USDJPY. 729
EURUSD. 2.2K
USDCHF. 614
AUDUSD. 698
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.61 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +79.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -212.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The signal combine a strategy of 5 pairs of Forex within a combined matrix algorithm with a high risk management
Non ci sono recensioni
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 21:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 10:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Saint Rose XAUUSD
30USD al mese
38%
0
0
USD
2.8K
EUR
10
53%
444
71%
48%
1.84
1.70
EUR
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.