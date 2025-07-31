SinyallerBölümler
Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM2

Mark Taylor
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 136%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
224 (76.97%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (23.02%)
En iyi işlem:
25.24 USD
En kötü işlem:
-20.08 USD
Brüt kâr:
687.12 USD (16 191 pips)
Brüt zarar:
-229.37 USD (7 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (82.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.84 USD (19)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
44.09%
Maks. mevduat yükü:
44.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
141 (48.45%)
Satış işlemleri:
150 (51.55%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.21 USD (3)
Aylık büyüme:
55.70%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
53.73 USD (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.02% (51.20 USD)
Varlığa göre:
31.73% (150.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.i 93
EURUSD.i 54
GBPUSD.i 47
EURCHF.i 19
AUDCAD.i 19
NZDCAD.i 15
EURAUD.i 14
USDCHF.i 12
AUDUSD.i 10
USDCAD.i 6
AUDNZD.i 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.i -15
EURUSD.i 24
GBPUSD.i 85
EURCHF.i 5
AUDCAD.i 25
NZDCAD.i 53
EURAUD.i 141
USDCHF.i 74
AUDUSD.i 31
USDCAD.i 32
AUDNZD.i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.i -1.4K
EURUSD.i 1.1K
GBPUSD.i 1.8K
EURCHF.i 345
AUDCAD.i 1.7K
NZDCAD.i 2.1K
EURAUD.i 1.4K
USDCHF.i 629
AUDUSD.i 316
USDCAD.i 248
AUDNZD.i 242
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.24 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

↗️ Side Hustle Inc (Low Capital Start)

🔗 ✅ Our EAs ➡️ https://www.mql5.com/en/users/markt21/seller

🔗 ✅ Channel ➡️ https://www.mql5.com/en/channels/wolfofallstreetstrading

--

Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--


İnceleme yok
2025.09.23 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 13:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 22:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 11:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 10:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
