|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|93
|EURUSD.i
|54
|GBPUSD.i
|47
|EURCHF.i
|19
|AUDCAD.i
|19
|NZDCAD.i
|15
|EURAUD.i
|14
|USDCHF.i
|12
|AUDUSD.i
|10
|USDCAD.i
|6
|AUDNZD.i
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.i
|-15
|EURUSD.i
|24
|GBPUSD.i
|85
|EURCHF.i
|5
|AUDCAD.i
|25
|NZDCAD.i
|53
|EURAUD.i
|141
|USDCHF.i
|74
|AUDUSD.i
|31
|USDCAD.i
|32
|AUDNZD.i
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.i
|-1.4K
|EURUSD.i
|1.1K
|GBPUSD.i
|1.8K
|EURCHF.i
|345
|AUDCAD.i
|1.7K
|NZDCAD.i
|2.1K
|EURAUD.i
|1.4K
|USDCHF.i
|629
|AUDUSD.i
|316
|USDCAD.i
|248
|AUDNZD.i
|242
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
