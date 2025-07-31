SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Side Hustle Inc BBM2
Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM2

Mark Taylor
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 136%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
224 (76.97%)
Loss Trade:
67 (23.02%)
Best Trade:
25.24 USD
Worst Trade:
-20.08 USD
Profitto lordo:
687.12 USD (16 191 pips)
Perdita lorda:
-229.37 USD (7 691 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (82.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
44.09%
Massimo carico di deposito:
44.79%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
141 (48.45%)
Short Trade:
150 (51.55%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.21 USD (3)
Crescita mensile:
65.15%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 USD
Massimale:
53.73 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.02% (51.20 USD)
Per equità:
31.73% (150.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.i 93
EURUSD.i 54
GBPUSD.i 47
EURCHF.i 19
AUDCAD.i 19
NZDCAD.i 15
EURAUD.i 14
USDCHF.i 12
AUDUSD.i 10
USDCAD.i 6
AUDNZD.i 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.i -15
EURUSD.i 24
GBPUSD.i 85
EURCHF.i 5
AUDCAD.i 25
NZDCAD.i 53
EURAUD.i 141
USDCHF.i 74
AUDUSD.i 31
USDCAD.i 32
AUDNZD.i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.i -1.4K
EURUSD.i 1.1K
GBPUSD.i 1.8K
EURCHF.i 345
AUDCAD.i 1.7K
NZDCAD.i 2.1K
EURAUD.i 1.4K
USDCHF.i 629
AUDUSD.i 316
USDCAD.i 248
AUDNZD.i 242
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.24 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.84 USD
Massima perdita consecutiva: -6.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

↗️ Side Hustle Inc (Low Capital Start)

🔗 ✅ Our EAs ➡️ https://www.mql5.com/en/users/markt21/seller

🔗 ✅ Channel ➡️ https://www.mql5.com/en/channels/wolfofallstreetstrading

--

Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--


Non ci sono recensioni
2025.09.23 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 13:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 22:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 11:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 10:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Side Hustle Inc BBM2
30USD al mese
136%
0
0
USD
858
USD
9
96%
291
76%
44%
2.99
1.57
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.