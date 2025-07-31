SignauxSections
Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM2

Mark Taylor
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 135%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
289
Bénéfice trades:
223 (77.16%)
Perte trades:
66 (22.84%)
Meilleure transaction:
25.24 USD
Pire transaction:
-20.08 USD
Bénéfice brut:
684.83 USD (16 033 pips)
Perte brute:
-229.33 USD (7 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (80.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.92 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
44.09%
Charge de dépôt maximale:
44.79%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
8.48
Longs trades:
139 (48.10%)
Courts trades:
150 (51.90%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
3.07 USD
Perte moyenne:
-3.47 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-6.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
65.03%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.25 USD
Maximal:
53.73 USD (17.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.02% (51.20 USD)
Par fonds propres:
31.73% (150.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.i 93
EURUSD.i 54
GBPUSD.i 47
EURCHF.i 19
AUDCAD.i 17
NZDCAD.i 15
EURAUD.i 14
USDCHF.i 12
AUDUSD.i 10
USDCAD.i 6
AUDNZD.i 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.i -15
EURUSD.i 24
GBPUSD.i 85
EURCHF.i 5
AUDCAD.i 23
NZDCAD.i 53
EURAUD.i 141
USDCHF.i 74
AUDUSD.i 31
USDCAD.i 32
AUDNZD.i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.i -1.4K
EURUSD.i 1.1K
GBPUSD.i 1.8K
EURCHF.i 345
AUDCAD.i 1.6K
NZDCAD.i 2.1K
EURAUD.i 1.4K
USDCHF.i 629
AUDUSD.i 316
USDCAD.i 248
AUDNZD.i 242
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.24 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +80.55 USD
Perte consécutive maximale: -6.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 13:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 22:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 22:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 11:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 10:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 10:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
