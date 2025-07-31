SinyallerBölümler
Vojtech Dubina

BG High FM after 2 weeks G Y

Vojtech Dubina
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 148
Kârla kapanan işlemler:
1 088 (94.77%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (5.23%)
En iyi işlem:
58.57 USD
En kötü işlem:
-472.24 USD
Brüt kâr:
2 159.29 USD (246 118 pips)
Brüt zarar:
-3 560.04 USD (370 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
164 (262.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
455.79 USD (63)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.65%
Maks. mevduat yükü:
33.67%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
198
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
489 (42.60%)
Satış işlemleri:
659 (57.40%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-59.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 727.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 727.14 USD (8)
Aylık büyüme:
-43.62%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 403.68 USD
Maksimum:
2 585.47 USD (149.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.31% (2 585.34 USD)
Varlığa göre:
81.67% (3 777.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 119
EURJPY 117
XAUUSD 71
AUDCAD 70
GBPSGD 66
GBPCAD 50
NZDCAD 47
USDSGD 39
CHFSGD 38
USDCHF 34
AUDNZD 33
CADCHF 32
EURGBP 32
GBPAUD 32
AUDJPY 31
AUDUSD 30
EURUSD 28
CHFJPY 27
EURAUD 26
NZDUSD 26
GBPUSD 24
SGDJPY 23
EURCAD 21
GBPCHF 20
GBPJPY 17
NZDCHF 16
NZDJPY 14
AUDCHF 12
CADJPY 12
EURNZD 11
USDJPY 11
USDCAD 8
EURSGD 5
EURCHF 3
AUDSGD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 84
EURJPY 98
XAUUSD -2.5K
AUDCAD 45
GBPSGD 43
GBPCAD 28
NZDCAD 29
USDSGD 25
CHFSGD 67
USDCHF 35
AUDNZD 16
CADCHF 34
EURGBP 39
GBPAUD 22
AUDJPY 36
AUDUSD 20
EURUSD 56
CHFJPY 68
EURAUD 54
NZDUSD 31
GBPUSD 31
SGDJPY 33
EURCAD 21
GBPCHF 34
GBPJPY 42
NZDCHF 20
NZDJPY 15
AUDCHF 14
CADJPY 30
EURNZD 19
USDJPY 19
USDCAD 11
EURSGD 14
EURCHF 3
AUDSGD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 18K
EURJPY 16K
XAUUSD -284K
AUDCAD 7K
GBPSGD 7.3K
GBPCAD 5.4K
NZDCAD 4.3K
USDSGD 3.5K
CHFSGD 8.8K
USDCHF 2.8K
AUDNZD 3K
CADCHF 2.8K
EURGBP 3.1K
GBPAUD 4.1K
AUDJPY 5.3K
AUDUSD 2.2K
EURUSD 5.6K
CHFJPY 10K
EURAUD 8.3K
NZDUSD 3.3K
GBPUSD 3.3K
SGDJPY 4.9K
EURCAD 3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 5.5K
NZDCHF 1.6K
NZDJPY 2.2K
AUDCHF 1.3K
CADJPY 4.4K
EURNZD 3.3K
USDJPY 3K
USDCAD 1.6K
EURSGD 1.3K
EURCHF 343
AUDSGD 462
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.57 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +262.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 727.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 19:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
