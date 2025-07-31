SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG High FM after 2 weeks G Y
Vojtech Dubina

BG High FM after 2 weeks G Y

Vojtech Dubina
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 148
Bénéfice trades:
1 088 (94.77%)
Perte trades:
60 (5.23%)
Meilleure transaction:
58.57 USD
Pire transaction:
-472.24 USD
Bénéfice brut:
2 159.29 USD (246 118 pips)
Perte brute:
-3 560.04 USD (370 251 pips)
Gains consécutifs maximales:
164 (262.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
455.79 USD (63)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
99.65%
Charge de dépôt maximale:
33.67%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
198
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
489 (42.60%)
Courts trades:
659 (57.40%)
Facteur de profit:
0.61
Rendement attendu:
-1.22 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-59.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 727.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 727.14 USD (8)
Croissance mensuelle:
-43.62%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 403.68 USD
Maximal:
2 585.47 USD (149.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.31% (2 585.34 USD)
Par fonds propres:
81.67% (3 777.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 119
EURJPY 117
XAUUSD 71
AUDCAD 70
GBPSGD 66
GBPCAD 50
NZDCAD 47
USDSGD 39
CHFSGD 38
USDCHF 34
AUDNZD 33
CADCHF 32
EURGBP 32
GBPAUD 32
AUDJPY 31
AUDUSD 30
EURUSD 28
CHFJPY 27
EURAUD 26
NZDUSD 26
GBPUSD 24
SGDJPY 23
EURCAD 21
GBPCHF 20
GBPJPY 17
NZDCHF 16
NZDJPY 14
AUDCHF 12
CADJPY 12
EURNZD 11
USDJPY 11
USDCAD 8
EURSGD 5
EURCHF 3
AUDSGD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 84
EURJPY 98
XAUUSD -2.5K
AUDCAD 45
GBPSGD 43
GBPCAD 28
NZDCAD 29
USDSGD 25
CHFSGD 67
USDCHF 35
AUDNZD 16
CADCHF 34
EURGBP 39
GBPAUD 22
AUDJPY 36
AUDUSD 20
EURUSD 56
CHFJPY 68
EURAUD 54
NZDUSD 31
GBPUSD 31
SGDJPY 33
EURCAD 21
GBPCHF 34
GBPJPY 42
NZDCHF 20
NZDJPY 15
AUDCHF 14
CADJPY 30
EURNZD 19
USDJPY 19
USDCAD 11
EURSGD 14
EURCHF 3
AUDSGD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 18K
EURJPY 16K
XAUUSD -284K
AUDCAD 7K
GBPSGD 7.3K
GBPCAD 5.4K
NZDCAD 4.3K
USDSGD 3.5K
CHFSGD 8.8K
USDCHF 2.8K
AUDNZD 3K
CADCHF 2.8K
EURGBP 3.1K
GBPAUD 4.1K
AUDJPY 5.3K
AUDUSD 2.2K
EURUSD 5.6K
CHFJPY 10K
EURAUD 8.3K
NZDUSD 3.3K
GBPUSD 3.3K
SGDJPY 4.9K
EURCAD 3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 5.5K
NZDCHF 1.6K
NZDJPY 2.2K
AUDCHF 1.3K
CADJPY 4.4K
EURNZD 3.3K
USDJPY 3K
USDCAD 1.6K
EURSGD 1.3K
EURCHF 343
AUDSGD 462
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.57 USD
Pire transaction: -472 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +262.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 727.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 plus...
Aucun avis
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 19:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
