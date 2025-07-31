SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG High FM after 2 weeks G Y
Vojtech Dubina

BG High FM after 2 weeks G Y

Vojtech Dubina
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 148
Profit Trade:
1 088 (94.77%)
Loss Trade:
60 (5.23%)
Best Trade:
58.57 USD
Worst Trade:
-472.24 USD
Profitto lordo:
2 159.29 USD (246 118 pips)
Perdita lorda:
-3 560.04 USD (370 251 pips)
Vincite massime consecutive:
164 (262.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
455.79 USD (63)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.65%
Massimo carico di deposito:
33.67%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
198
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
489 (42.60%)
Short Trade:
659 (57.40%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-59.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 727.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 727.14 USD (8)
Crescita mensile:
-43.62%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 403.68 USD
Massimale:
2 585.47 USD (149.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.31% (2 585.34 USD)
Per equità:
81.67% (3 777.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 119
EURJPY 117
XAUUSD 71
AUDCAD 70
GBPSGD 66
GBPCAD 50
NZDCAD 47
USDSGD 39
CHFSGD 38
USDCHF 34
AUDNZD 33
CADCHF 32
EURGBP 32
GBPAUD 32
AUDJPY 31
AUDUSD 30
EURUSD 28
CHFJPY 27
EURAUD 26
NZDUSD 26
GBPUSD 24
SGDJPY 23
EURCAD 21
GBPCHF 20
GBPJPY 17
NZDCHF 16
NZDJPY 14
AUDCHF 12
CADJPY 12
EURNZD 11
USDJPY 11
USDCAD 8
EURSGD 5
EURCHF 3
AUDSGD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 84
EURJPY 98
XAUUSD -2.5K
AUDCAD 45
GBPSGD 43
GBPCAD 28
NZDCAD 29
USDSGD 25
CHFSGD 67
USDCHF 35
AUDNZD 16
CADCHF 34
EURGBP 39
GBPAUD 22
AUDJPY 36
AUDUSD 20
EURUSD 56
CHFJPY 68
EURAUD 54
NZDUSD 31
GBPUSD 31
SGDJPY 33
EURCAD 21
GBPCHF 34
GBPJPY 42
NZDCHF 20
NZDJPY 15
AUDCHF 14
CADJPY 30
EURNZD 19
USDJPY 19
USDCAD 11
EURSGD 14
EURCHF 3
AUDSGD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 18K
EURJPY 16K
XAUUSD -284K
AUDCAD 7K
GBPSGD 7.3K
GBPCAD 5.4K
NZDCAD 4.3K
USDSGD 3.5K
CHFSGD 8.8K
USDCHF 2.8K
AUDNZD 3K
CADCHF 2.8K
EURGBP 3.1K
GBPAUD 4.1K
AUDJPY 5.3K
AUDUSD 2.2K
EURUSD 5.6K
CHFJPY 10K
EURAUD 8.3K
NZDUSD 3.3K
GBPUSD 3.3K
SGDJPY 4.9K
EURCAD 3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 5.5K
NZDCHF 1.6K
NZDJPY 2.2K
AUDCHF 1.3K
CADJPY 4.4K
EURNZD 3.3K
USDJPY 3K
USDCAD 1.6K
EURSGD 1.3K
EURCHF 343
AUDSGD 462
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.57 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +262.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 727.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 19:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG High FM after 2 weeks G Y
50USD al mese
-8%
0
0
USD
2.9K
USD
10
95%
1 148
94%
100%
0.60
-1.22
USD
82%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.