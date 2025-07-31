SinyallerBölümler
Hedi Sellami

GTSSNIPER

Hedi Sellami
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
22 (25.88%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (74.12%)
En iyi işlem:
24.20 EUR
En kötü işlem:
-9.59 EUR
Brüt kâr:
120.38 EUR (31 951 pips)
Brüt zarar:
-119.84 EUR (12 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
28.89 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
89.67%
Maks. mevduat yükü:
39.62%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
43 (50.59%)
Satış işlemleri:
42 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 EUR
Ortalama kâr:
5.47 EUR
Ortalama zarar:
-1.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.34 EUR (13)
Aylık büyüme:
-20.96%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.90 EUR
Maksimum:
43.22 EUR (51.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.62% (42.98 EUR)
Varlığa göre:
55.67% (39.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 42
EURGBP.r 23
GBPUSD.r 11
CADJPY.r 5
US500 3
XAUUSD.r 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 13
EURGBP.r -32
GBPUSD.r 15
CADJPY.r 0
US500 4
XAUUSD.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 773
EURGBP.r -1.1K
GBPUSD.r 1.6K
CADJPY.r 242
US500 18K
XAUUSD.r 215
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.20 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +28.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.85 EUR

New Fresh start
İnceleme yok
