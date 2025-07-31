SegnaliSezioni
Hedi Sellami

GTSSNIPER

Hedi Sellami
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
22 (25.88%)
Loss Trade:
63 (74.12%)
Best Trade:
24.20 EUR
Worst Trade:
-9.59 EUR
Profitto lordo:
120.38 EUR (31 951 pips)
Perdita lorda:
-119.84 EUR (12 496 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
28.89 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
89.67%
Massimo carico di deposito:
39.62%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
43 (50.59%)
Short Trade:
42 (49.41%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 EUR
Profitto medio:
5.47 EUR
Perdita media:
-1.90 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-1.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-39.34 EUR (13)
Crescita mensile:
-20.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.90 EUR
Massimale:
43.22 EUR (51.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.62% (42.98 EUR)
Per equità:
55.67% (39.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 42
EURGBP.r 23
GBPUSD.r 11
CADJPY.r 5
US500 3
XAUUSD.r 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 13
EURGBP.r -32
GBPUSD.r 15
CADJPY.r 0
US500 4
XAUUSD.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 773
EURGBP.r -1.1K
GBPUSD.r 1.6K
CADJPY.r 242
US500 18K
XAUUSD.r 215
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.20 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +28.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

New Fresh start
Non ci sono recensioni
2025.10.29 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
