Hedi Sellami

GTSSNIPER

Hedi Sellami
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
22 (25.88%)
Perte trades:
63 (74.12%)
Meilleure transaction:
24.20 EUR
Pire transaction:
-9.59 EUR
Bénéfice brut:
120.38 EUR (31 951 pips)
Perte brute:
-119.84 EUR (12 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (28.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
28.89 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
89.67%
Charge de dépôt maximale:
39.62%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
43 (50.59%)
Courts trades:
42 (49.41%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 EUR
Bénéfice moyen:
5.47 EUR
Perte moyenne:
-1.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-1.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.34 EUR (13)
Croissance mensuelle:
-20.96%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.90 EUR
Maximal:
43.22 EUR (51.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.62% (42.98 EUR)
Par fonds propres:
55.67% (39.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 42
EURGBP.r 23
GBPUSD.r 11
CADJPY.r 5
US500 3
XAUUSD.r 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 13
EURGBP.r -32
GBPUSD.r 15
CADJPY.r 0
US500 4
XAUUSD.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 773
EURGBP.r -1.1K
GBPUSD.r 1.6K
CADJPY.r 242
US500 18K
XAUUSD.r 215
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.20 EUR
Pire transaction: -10 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +28.89 EUR
Perte consécutive maximale: -1.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

New Fresh start
2025.10.29 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTSSNIPER
35 USD par mois
-2%
0
0
USD
51
EUR
13
58%
85
25%
90%
1.00
0.01
EUR
56%
1:500
