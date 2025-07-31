SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A Gold E Roger
Dan Nalae

A Gold E Roger

Dan Nalae
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
121 (37.81%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (62.19%)
En iyi işlem:
28.19 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
531.16 USD (48 243 pips)
Brüt zarar:
-608.30 USD (54 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.09 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
14.72%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
156 (48.75%)
Satış işlemleri:
164 (51.25%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-25.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.07 USD (2)
Aylık büyüme:
0.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
122.04 USD
Maksimum:
188.75 USD (19.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.89% (188.75 USD)
Varlığa göre:
2.37% (20.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.19 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
🏆 A Gold E Roger Signal - Professional XAUUSD Copy Trading

Safe and reliable Gold trading with automated copy trading system. Every order protected by Stop Loss for risk management.

✅ Specializing in XAUUSD (Gold/USD) trading only
✅ Stop Loss on every trade - Risk controlled
✅ 24/7 Automated copy trading system
✅ Transparent performance tracking
✅ Professional risk management

For fastest copy trading execution with Black Bull Market:
👉 Copy directly here: https://shorturl.at/nWsUt


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A Gold E Roger
Ayda 39 USD
-5%
0
0
USD
908
USD
11
0%
320
37%
15%
0.87
-0.24
USD
16%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.