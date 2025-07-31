- Büyüme
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
121 (37.81%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (62.19%)
En iyi işlem:
28.19 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
531.16 USD (48 243 pips)
Brüt zarar:
-608.30 USD (54 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.09 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
14.72%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
156 (48.75%)
Satış işlemleri:
164 (51.25%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-25.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.07 USD (2)
Aylık büyüme:
0.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
122.04 USD
Maksimum:
188.75 USD (19.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.89% (188.75 USD)
Varlığa göre:
2.37% (20.60 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.19 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🏆 A Gold E Roger Signal - Professional XAUUSD Copy Trading
Safe and reliable Gold trading with automated copy trading system. Every order protected by Stop Loss for risk management.
✅ Specializing in XAUUSD (Gold/USD) trading only
✅ Stop Loss on every trade - Risk controlled
✅ 24/7 Automated copy trading system
✅ Transparent performance tracking
✅ Professional risk management
👉 Copy directly here: https://shorturl.at/nWsUt
İnceleme yok
