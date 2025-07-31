- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
121 (37.81%)
Loss Trade:
199 (62.19%)
Best Trade:
28.19 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
531.16 USD (48 243 pips)
Perdita lorda:
-608.30 USD (54 477 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
14.72%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
156 (48.75%)
Short Trade:
164 (51.25%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-25.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.07 USD (2)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.04 USD
Massimale:
188.75 USD (19.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.89% (188.75 USD)
Per equità:
2.37% (20.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.19 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.71 USD
Massima perdita consecutiva: -25.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
🏆 A Gold E Roger Signal - Professional XAUUSD Copy Trading
Safe and reliable Gold trading with automated copy trading system. Every order protected by Stop Loss for risk management.
✅ Specializing in XAUUSD (Gold/USD) trading only
✅ Stop Loss on every trade - Risk controlled
✅ 24/7 Automated copy trading system
✅ Transparent performance tracking
✅ Professional risk management
Non ci sono recensioni
