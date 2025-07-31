SegnaliSezioni
Dan Nalae

A Gold E Roger

Dan Nalae
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
121 (37.81%)
Loss Trade:
199 (62.19%)
Best Trade:
28.19 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
531.16 USD (48 243 pips)
Perdita lorda:
-608.30 USD (54 477 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
14.72%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
156 (48.75%)
Short Trade:
164 (51.25%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-25.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.07 USD (2)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.04 USD
Massimale:
188.75 USD (19.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.89% (188.75 USD)
Per equità:
2.37% (20.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.19 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.71 USD
Massima perdita consecutiva: -25.69 USD

🏆 A Gold E Roger Signal - Professional XAUUSD Copy Trading

Safe and reliable Gold trading with automated copy trading system. Every order protected by Stop Loss for risk management.

✅ Specializing in XAUUSD (Gold/USD) trading only
✅ Stop Loss on every trade - Risk controlled
✅ 24/7 Automated copy trading system
✅ Transparent performance tracking
✅ Professional risk management

For fastest copy trading execution with Black Bull Market:
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
