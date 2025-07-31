SignauxSections
Dan Nalae

A Gold E Roger

Dan Nalae
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
320
Bénéfice trades:
121 (37.81%)
Perte trades:
199 (62.19%)
Meilleure transaction:
28.19 USD
Pire transaction:
-35.00 USD
Bénéfice brut:
531.16 USD (48 243 pips)
Perte brute:
-608.30 USD (54 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (31.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
14.72%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
156 (48.75%)
Courts trades:
164 (51.25%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.24 USD
Bénéfice moyen:
4.39 USD
Perte moyenne:
-3.06 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-25.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
122.04 USD
Maximal:
188.75 USD (19.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.89% (188.75 USD)
Par fonds propres:
2.37% (20.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.19 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.71 USD
Perte consécutive maximale: -25.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
🏆 A Gold E Roger Signal - Professional XAUUSD Copy Trading

Safe and reliable Gold trading with automated copy trading system. Every order protected by Stop Loss for risk management.

✅ Specializing in XAUUSD (Gold/USD) trading only
✅ Stop Loss on every trade - Risk controlled
✅ 24/7 Automated copy trading system
✅ Transparent performance tracking
✅ Professional risk management

For fastest copy trading execution with Black Bull Market:
👉 Copy directly here: https://shorturl.at/nWsUt


Aucun avis
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
A Gold E Roger
39 USD par mois
-5%
0
0
USD
908
USD
11
0%
320
37%
15%
0.87
-0.24
USD
16%
1:500
Copier

