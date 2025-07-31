SinyallerBölümler
Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen

BeginnerXAUUSD

Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
GT247-LIVE
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
128 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (42.86%)
En iyi işlem:
1 884.00 ZAR
En kötü işlem:
-9 060.00 ZAR
Brüt kâr:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Brüt zarar:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (4 099.59 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
6 668.00 ZAR (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
84.89%
Maks. mevduat yükü:
120.54%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
126 (56.25%)
Satış işlemleri:
98 (43.75%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-7.45 ZAR
Ortalama kâr:
244.09 ZAR
Ortalama zarar:
-342.83 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
52 (-79.40 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 060.00 ZAR (1)
Aylık büyüme:
-6.26%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 585.37 ZAR
Maksimum:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Varlığa göre:
34.16% (14 388.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 181
Brent Crude Oil 12
USDCAD 9
Natural Gas 8
GBPUSD 6
EURUSD 4
Ethereum (ETHUSD) 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 89
Brent Crude Oil -31
USDCAD -1
Natural Gas 10
GBPUSD -238
EURUSD 11
Ethereum (ETHUSD) -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold -4.3K
Brent Crude Oil -139
USDCAD -363
Natural Gas 41
GBPUSD -7.5K
EURUSD 55
Ethereum (ETHUSD) -751
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 884.00 ZAR
En kötü işlem: -9 060 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 099.59 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -79.40 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GT247-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GT247-LIVE
0.55 × 599
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
