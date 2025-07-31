- Büyüme
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
128 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (42.86%)
En iyi işlem:
1 884.00 ZAR
En kötü işlem:
-9 060.00 ZAR
Brüt kâr:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Brüt zarar:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (4 099.59 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
6 668.00 ZAR (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
84.89%
Maks. mevduat yükü:
120.54%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
126 (56.25%)
Satış işlemleri:
98 (43.75%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-7.45 ZAR
Ortalama kâr:
244.09 ZAR
Ortalama zarar:
-342.83 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
52 (-79.40 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 060.00 ZAR (1)
Aylık büyüme:
-6.26%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 585.37 ZAR
Maksimum:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Varlığa göre:
34.16% (14 388.00 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|Brent Crude Oil
|12
|USDCAD
|9
|Natural Gas
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|Ethereum (ETHUSD)
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|89
|Brent Crude Oil
|-31
|USDCAD
|-1
|Natural Gas
|10
|GBPUSD
|-238
|EURUSD
|11
|Ethereum (ETHUSD)
|-7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|-4.3K
|Brent Crude Oil
|-139
|USDCAD
|-363
|Natural Gas
|41
|GBPUSD
|-7.5K
|EURUSD
|55
|Ethereum (ETHUSD)
|-751
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 884.00 ZAR
En kötü işlem: -9 060 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 099.59 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -79.40 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GT247-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
42K
ZAR
ZAR
8
26%
224
57%
85%
0.94
-7.45
ZAR
ZAR
34%
1:1